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Новогодняя елка Москвы пройдет в Севастополе 19–24 декабря

Георгий Соланович
Общество
Новогодняя елка Москвы пройдет в Севастополе 19–24 декабря
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Новогоднюю елку Москвы организуют для юных жителей Севастополя, праздничные мероприятия пройдут 19–24 декабря в Драматическом театре имени Лавренева Черноморского флота РФ. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 3 декабря.

— Ребят ждут выступления артистов, тематические мастер-классы и насыщенная развлекательная программа. Представления с участием Снеговика, Снежной бабы, Снегурочки, Деда Мороза и других сказочных персонажей создадут захватывающую праздничную атмосферу. У детей появится возможность больше узнать о культурном наследии, богатстве и разнообразии новогодних традиций народов России, — говорится в сообщении.

Гостей праздника ждут интерактивные конкурсы, танцы, хороводы и викторины. Кроме того, юные севастопольцы смогут посмотреть интерактивный спектакль «Золотой цыпленок» и получить новогодний подарок в волшебной избушке, передает официальный сайт мэра Москвы.

Остался месяц до Нового года, а столицу уже начали украшать. 30 ноября «Вечерняя Москва» отправилась на склад новогодних иллюминаций, гирлянд и арт-объектов, которые наполнят город праздничной атмосферой уже на днях.

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