Эксперт рассказала о турпрограмме для детей с нарушениями слуха из ДНР и ЛНР

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Ученики школ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с нарушениями слуха приехали в Москву для участия в региональном туре V Фестиваля детского творчества «Утренняя звезда», для детей в столице подготовили яркую и увлекательную программу мероприятий. Об этом сообщила начальник отдела реализации программ Управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности городского департамента труда и соцзащиты Наталья Протасова.

По ее словам, Москва всегда оставалась социально ориентированным городом.

— Недавно к нам приехали слабослышащие ребята из школ Донецка и Луганска. Мы постарались сделать так, чтобы у них остались самые теплые и светлые впечатления. <...> Мы подготовили для них яркую и увлекательную программу мероприятий, — рассказала Протасова.

По ее словам, дети из республик Донбасса за время пребывания в столице посетили Цирк Никулина и Москвариум, а также получили памятные подарки.

Москва оказывает всевозможную поддержку республикам Донбасса и другим территориям, вошедшим в состав РФ. Так, 1 декабря сообщалось, что Ресурсный центр для инвалидов в рамках акции «Москва помогает» собрал четыре тысячи спецсредств для отправки в ДНР и ЛНР.