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Столичная прокуратура проведет проверку по факту задержки рейса Москва — Шарм-эль-Шейх

Араз Салехов
Происшествия
Столичная прокуратура проведет проверку по факту задержки рейса Москва — Шарм-эль-Шейх
Фото: Пресс-служба Госдумы

Столичная прокуратура проведет проверку по факту соблюдения прав пассажиров рейса Москва — Шарм-эль-Шейх, вылет которого из аэропорта Шереметьево задержали почти на 12 часов. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

— Согласно информации в СМИ, по расписанию рейс должен был вылететь 3 декабря в 00:05, сначала задержали посадку на один час, — говорится в сообщении.

После пассажиры были задержаны на дополнительные шесть часов. Московская межрегиональная транспортная прокуратура, как уточняется, держит ситуацию под своим контролем, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Накануне пассажир, который летел из Южно-Сахалинска в Новосибирск, устроил дебош на борту самолета. Он подрался со стюардессой. По прилете в Новосибирск дебошира доставили в полицию, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

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