Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Макрон: Россия должна получить гарантии безопасности в будущем

Араз Салехов
Политика
Макрон: Россия должна получить гарантии безопасности в будущем
Фото: flickr/european_parliament

Россия должна получить гарантии безопасности после восстановления мира на Украине. Об этом в субботу, 3 декабря, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

— Нам нужно подумать о том, что мы готовы сделать после этого, как защищать наших союзников, страны — члены альянса, и в то же время предоставить России гарантии ее безопасности, когда она вернется за стол переговоров, — отметил он.

Французский лидер напомнил высказывание президента России Владимира Путина, который заявил, что НАТО приближается к границам России и развертывает оружие близ российской территории, представляя для нее угрозу. По словам Макрона, этот вопрос будет обсуждаться в контексте разговора о восстановлении мира на Украине, сообщает РИА Новости.

До этого лидер Франции изъявил желание продолжить переговоры с Путиным. В частности, он желает обсудить с российским лидером безопасность на Запорожской АЭС.

Накануне глава России провел переговоры по телефону со своим германским коллегой Олафом Шольцем. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер обратил внимание на деструктивную линию западных государств, которые стараются накачивать киевский режим вооружениями. Путин призвал власти ФРГ пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий.

Франция Эммануэль Макрон Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте