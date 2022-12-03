Макрон: Россия должна получить гарантии безопасности в будущем

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Россия должна получить гарантии безопасности после восстановления мира на Украине. Об этом в субботу, 3 декабря, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

— Нам нужно подумать о том, что мы готовы сделать после этого, как защищать наших союзников, страны — члены альянса, и в то же время предоставить России гарантии ее безопасности, когда она вернется за стол переговоров, — отметил он.

Французский лидер напомнил высказывание президента России Владимира Путина, который заявил, что НАТО приближается к границам России и развертывает оружие близ российской территории, представляя для нее угрозу. По словам Макрона, этот вопрос будет обсуждаться в контексте разговора о восстановлении мира на Украине, сообщает РИА Новости.

До этого лидер Франции изъявил желание продолжить переговоры с Путиным. В частности, он желает обсудить с российским лидером безопасность на Запорожской АЭС.

Накануне глава России провел переговоры по телефону со своим германским коллегой Олафом Шольцем. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер обратил внимание на деструктивную линию западных государств, которые стараются накачивать киевский режим вооружениями. Путин призвал власти ФРГ пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий.