Выставка к годовщине начала контрнаступления в битве под Москвой открылась на Гоголевском бульваре

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Гоголевский бульвар Карта всех событий

На Гоголевском бульваре прошло открытие выставки к 81-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Посетители смогут узнать о переломном моменте в Великой Отечественной войне, фронтовой и тыловой жизни города в 1941 году, — говорится в сообщении.

Горожане и гости столицы смогут увидеть архивные кадры, которые посвящены защите города, работе оборонных предприятий, быту москвичей и награждению героев войны, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в Музее Победы пройдет историко-патриотическая программа в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советской армии в сражении под Москвой. Так, 6 декабря участники организации «Талалихинцы» проведут на площадке музея конференцию «Увековечивание памяти летчиков-талалихинцев». В рамках мероприятия состоится вручение памятного знака «Летчик-талалихинец» родственникам 35 героев.

Также стало известно об открытии еще одной выставки, посвященной волонтерам города. Посетить выставку можно в парках, креативных пространствах и знаковых местах столицы.