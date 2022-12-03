Пожар в ресторане на Цветном бульваре ликвидирован

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Цветной бульвар, 2 Карта всех событий

Пожар в ресторане на Цветном бульваре в Москве полностью ликвидирован. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

— Поступило сообщение о пожаре по адресу Цветной бульвар, дом 2, где происходило возгорание жировых отложений в вентиляционном коробе на первом этаже, (где) находится ресторан, шестиэтажного административного здания, — говорится в сообщении.

Как уточняется, до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 20 человек. Сведений о пострадавших не поступало. Пожар был полностью потушен в 21:18 по московскому времени, сообщает ТАСС.

Случай, о котором идет речь, произошел вечером 3 декабря — загорелся ресторан на Цветном бульваре. Как сообщил источник «ВМ» в экстренных службах, на месте инцидента прошла эвакуация посетителей. Отмечалось наличие черного густого дыма, который шел из здания.