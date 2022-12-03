Глава МИД Венгрии рассказал о вреде введения потолка цен на нефть из РФ для Европы

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Введение потолка цен на нефть из России, поставляемую через море, нанесет ущерб экономике европейских стран. Об этом в субботу, 3 декабря, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Так он прокомментировал решение G7, Евросоюза и Австралии об установлении с 5 декабря предельной цены на нефть, экспортируемую из РФ морем.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии считает, что Брюсселю пора понять, что такие меры в первую очередь вредят именно европейской экономике. Об этом он написал на своей странице в одной из социальных сетей.

Вместо введения потолка цен европейским странам нужно увеличивать количество источников энергии, так как именно такие действия приведут к снижению цен, уверен Сийярто.

— Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии и в итоге достигли своей цели: Венгрия была освобождена от ограничения цен на нефть, — заявил дипломат, слова которого приводит ТАСС.

По словам Сийярто, венгерские политики вновь добились успеха в защите энергетической безопасности своей страны.

В пятницу, 2 декабря, страны Евросоюза ввели потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что польские власти дали согласие на данный компромисс объединения о введении потолка на российскую нефть в размерах указанной стоимости.