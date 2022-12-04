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Ирландский политик Макнамара: Евросоюзу пора сменить воинственную риторику в сторону РФ

Егор Провоторов
В мире
Ирландский политик Макнамара: Евросоюзу пора сменить воинственную риторику в сторону РФ
Фото: flickr/minoritenplatz8

Странам Европейского союза (ЕС) пришло время сменить воинственную риторику в сторону России и начать способствовать мирному урегулированию кризиса на территории Украины. Об этом в субботу, 3 декабря, заявил ирландский политик Майкл Макнамара.

По его словам, легче всего «раздувать пламя войны и распространять ура-патриотизм». Однако конфликты достаточно редко заканчиваются безоговорочной капитуляцией, подчеркнул политик из Ирландии.

— Вместо этого их прекращают люди, которые ведут болезненные и кропотливые переговоры с силами, с которыми они глубоко не согласны, — подчеркнул Макнамара, слова которого приводит РИА Новости.

Ирландец обратился к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вспомнить, что Евросоюз создавался именно для «поддержания мира во всем мире». Политик попросил ее не отклоняться от данного курса.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия обязана получить гарантии безопасности после восстановления мира на территории Украины. Именно таким, по его словам, должен быть один из итогов переговорного процесса вокруг ситуации в восточноевропейской стране.

Ирландия Евросоюз (ЕС) Россия Переговоры
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