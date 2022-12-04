Леус сообщил об обновлении рекорда по атмосферному давлению в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Атмосферное давление в российской столице установило новый суточный рекорд, дойдя до отметки в 771,1 миллиметра ртутного столба. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Субботним вечером в московском регионе атмосферное давление снова начало повышаться. В 21:00 мск на метеостанции ВДНХ барометры показали 771,1 миллиметра ртутного столба, что на 0,2 пункта выше прежнего рекорда этого дня, установленного 68 лет назад.

На своем канале в Telegram специалист допустил, что данный рекорд может быть побит в ближайшие несколько дней. По его мнению, 4 и 5 декабря в столичном регионе также ожидается высокое атмосферное давление.

Накануне Леус сообщил, что на выходных в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут осадки в виде алмазной пыли и ледяных игл.

Также эксперт в беседе с «ВМ» предупредил метеозависимых москвичей о высоком атмосферном давлении, которое сохранится в городе до конца недели. По его словам, оно будет примерно на 20 единиц выше нормы: в пределах 766–769 миллиметров ртутного столба.