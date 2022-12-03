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Синоптик Леус спрогнозировал морозы и алмазную пыль в Москве

Георгий Соланович

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Погода в Москве
Город
Синоптик Леус спрогнозировал морозы и алмазную пыль в Москве
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В субботу, 3 декабря, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут осадки в виде алмазной пыли и ледяных игл. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодня метеорологические условия в столице продолжит формировать западная периферия антициклона. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, но облака будут тонкими и сквозь них будет просвечивать солнце. Местами пройдут слабые осадки в виде алмазной пыли и ледяных игл, связанные с высокой влажностью и низкими температурами. В утренние часы возможны густые дымки, — написал Леус в Telegram-канале.

Температура воздуха в субботу в столице будет варьироваться от минус шести до минус восьми градусов, в Подмосковье — от минус пяти до минус 10. Ветер ожидается восточный 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит примерно 771 миллиметр ртутного столба. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое.

В воскресенье, продолжил синоптик, в Москве не ожидается существенных осадков. Дневные температуры сильно меняться не будут, а ночь будет более теплой, чем предыдущая.

Также Леус в беседе с «ВМ» предупредил метеозависимых москвичей о высоком атмосферном давлении, которое сохранится в городе до конца недели. По его словам, оно будет примерно на 20 единиц выше нормы: в пределах 766–769 миллиметров ртутного столба до конца недели.

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