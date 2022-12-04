WSJ: Apple ускорила планы по переносу части производства с территории Китая

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Американская корпорация Apple в последние несколько недель ускорила планы по переносу части собственного производства за пределы Китая, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания рассказали, что купертиновцы просят поставщиков более активно планировать сборку продуктов в других государствах Азии, особенно во Вьетнаме и Индии, а также стремятся снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с компанией Foxconn Technology Group.

Участвующие в обсуждениях в последние недели люди сообщили, что американская корпорация ускорила планы по переносу части собственного производства за пределы КНР, говорится в сообщении газеты, которое приводит РИА Новости.

Такому решению Apple поспособствовали в том числе беспорядки на заводе по производству смартфонов iPhone в китайском городе Чжэнчжоу.

Ссылаясь на аналитиков, журналисты пишут, что компания больше не чувствует себя комфортно, когда значительная часть ее бизнеса связана с одним и тем же местом. Одним из решений также является привлечение большого числа сборщиков, даже если эти компании сами базируются в Китае.

В начале ноября появилась информация, что на фоне введенных в Китае противоэпидемических мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, производство последнего поколения смартфонов Apple оказалось затруднено.