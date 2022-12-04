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Гидрометцентр рассказал о морозной погоде в Москве 4 декабря

Егор Провоторов

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Погода в Москве
Город
Гидрометцентр рассказал о морозной погоде в Москве 4 декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Облачная с прояснениями погода, отсутствие осадков, местами гололедица и до 9 градусов ниже нуля ожидают жителей столичного региона в предстоящее воскресенье, 4 декабря. Такая информация поступила от Гидрометцентра РФ.

Днем в Москве температура будет колебаться в пределах от 7 до 9 градусов со знаком «минус». Ночью она будет падать до 15 градусов ниже нуля. В Подмосковье ожидается от 12 градусов мороза днем и примерно схожая температура — в ночное время суток.

Специалисты Гидрометцентра РФ на своем сайте спрогнозировали ветер южного и юго-восточного направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 772 миллиметра ртутного столба.

Накануне атмосферное давление в российской столице установило новый суточный рекорд, дойдя до отметки в 771,1 миллиметра ртутного столба. В воскресенье этот показатель может быть побит, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

До этого эксперт сообщил, что на выходных в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут осадки в виде алмазной пыли и ледяных игл.

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