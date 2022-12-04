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Илон Маск спросил у своих подписчиков, стоит ли помиловать Сноудена и Ассанжа

Егор Провоторов
В мире
Илон Маск спросил у своих подписчиков, стоит ли помиловать Сноудена и Ассанжа
Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Бизнесмен и миллиардер из Соединенных Штатов Илон Маск в субботу, 3 декабря, разместил на своем аккаунте в Twitter опрос читателей о том, следует ли помиловать основателя сайта с компроматом WikiLeaks и бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

— Я не высказываю мнения, но обещал провести этот опрос. Следует ли помиловать Ассанжа и Сноудена? — написал предприниматель, слова которого приводит РИА Новости.

Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт 2 декабря. Жена Сноудена, по словам адвоката экс-сотрудника Агентства нацбезопасности, «сейчас в стадии подачи заявления» на российский паспорт.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, как экс-сотрудник спецслужб США стал гражданином России. Все началось с того, что Сноуден выкрал данные из офиса Агентства национальной безопасности (АНБ). В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию Агентства национальной безопасности США о тотальной слежке американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств мира.

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