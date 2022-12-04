Автобус загорелся у станции метро «Молодежная»

Фото: Telegram / Что там в Москве?

Россия, Москва, Ярцевская улица Карта всех событий

Автобус загорелся на улице Ярцевской возле станции метро «Молодежная» в Западном административном округе столицы. Об этом в воскресенье, 4 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

В связи с инцидентом были перекрыты три полосы движения. Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

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3 декабря на Цветном бульваре произошел пожар в ресторане. На место происшествия была вызвана бригада МЧС. В связи с инцидентом была организована эвакуация посетителей. Из здания шел черный густой дым. Из-за возгорания был перекрыт проезд с Рождественского бульвара на Цветной. Как уточнили в дальнейшем, по состоянию на 21:20 по московскому времени пожар был полностью ликвидирован.