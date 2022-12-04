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Москвичи заметили в небе над городом круги неизвестного происхождения

Анастасия Колоскова

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Москвичи заметили в небе над городом круги неизвестного происхождения
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Странные круги можно наблюдать в небе над столицей. Фотографии и видео с необычным явлением опубликовали в Telegram-канале «Москва 24».

Есть предположение, что воздушные фигуры могут являться следами от самолета ИЛ-96. Судя по данным Flightradar, воздушное судно совершило несколько кругов над столицей, пишет канал.

В начале октября жители столицы заметили необычные полосы света в небе. Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил, что световые столбы в небе над Москвой являются оптическим явлением, возникшим из-за яркого источника света на земле и определенного состояния атмосферы.

Также Тишковец сообщал, что в воскресенье, 4 декабря, в столице был побит суточный рекорд атмосферного давления 1954 года Евгений. По его словам, в столичном регионе уже более 10 суток атмосферное давление превышает нормы, а к 09:00 воскресенья показания барометров вышли на пик — 772,2 миллиметра ртутного столба. Синоптик также предупредил о влиянии атмосферного давления на здоровье людей.

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