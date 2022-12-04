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Разведка в ЛНР сообщила о повышении уровня взаимодействия в российских войсках

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Разведка в ЛНР сообщила о повышении уровня взаимодействия в российских войсках
Фото: Telegram / Военный обозреватель

В российских войсках повысился уровень взаимодействия, что обеспечивает продвижение вперед. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщил разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР).

— Переломный момент наступил, наверное, недели две с половиной назад конкретно в этом населенном пункте, когда здесь подразделения начали работать не каждый по своему направлению, — рассказал он.

По словам разведчика, все служащие российской армии друг с другом взаимодействуют, друг другу подсказывают и друг друга прикрывают, передает РИА Новости.

Разведчик спецназа России, работающий в ЛНР, накануне рассказал, что украинские танкисты, заблокированные в собственных бронемашинах, медленно едут сдаваться, отвернув дуло, а после изнутри выстукивают сигнал SOS.

До этого боец 113-й отдельной бригады территориальной обороны Украины Александр Лазаренко заявил, что командование ВСУ запугивает собственных солдат пытками со стороны российских военнопленных. По его словам, подобные слова командования оказывают сильное влияние: попав в плен, он сам сильно испугался навязанных пыток.

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