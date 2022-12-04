Вильфанд: Такого холодного начала зимы не было в Московском регионе 20 лет

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Последний раз такое холодное начало декабря наблюдалось в столичном регионе в 2002 году. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Понедельник может стать самым холодным днем этой зимы. Морозы усилятся до 12–14 градусов, по области — до 17 градусов ночью, а днем — 8–10 градусов, по области — до 12 градусов, — рассказал он.

По словам Вильфанда, такая температура уже на восемь градусов ниже нормы. Так, зима в Москве началась «суперхолодной», такой она обычно бывает в Архангельске в январе, передает слова синоптика ТАСС.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что 4 декабря в столице был побит суточный рекорд атмосферного давления 1954 года. По его словам, в столичном регионе уже более 10 суток атмосферное давление превышает нормы, а к 09:00 показания барометров вышли на пик — 772,2 миллиметра ртутного столба.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дороге и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» напомнила меры для того, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.