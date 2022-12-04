Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СК проверит версию об угрозах от бывшего мужа убитой на парковке женщины в Москве

Александр Афонин
Происшествия
СК проверит версию об угрозах от бывшего мужа убитой на парковке женщины в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

Следственный комитет Москвы проверит версию, согласно которой убитой на парковке на Вишняковской улице столицы женщине поступали угрозы от бывшего мужа. Об этом сообщили в пресс-службе СК в воскресенье, 4 декабря.

— Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, проводится осмотр автомобиля. Следствием проверяется версия о поступавших потерпевшей угрозах от бывшего супруга, — говорится в сообщении.

На данный момент следователи проводят работы по установлению всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов заняты задержанием лица, причастного к совершению преступления, передает Telegram-канал «Столичный СК».

4 декабря на парковке, расположенной на улице Вешняковской, было обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением.

Позже столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Процесс расследования находится под контролем надзорного ведомства.

Следственный комитет Москва Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте