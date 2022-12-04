СК проверит версию об угрозах от бывшего мужа убитой на парковке женщины в Москве

Следственный комитет Москвы проверит версию, согласно которой убитой на парковке на Вишняковской улице столицы женщине поступали угрозы от бывшего мужа. Об этом сообщили в пресс-службе СК в воскресенье, 4 декабря.
— Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, проводится осмотр автомобиля. Следствием проверяется версия о поступавших потерпевшей угрозах от бывшего супруга, — говорится в сообщении.
На данный момент следователи проводят работы по установлению всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов заняты задержанием лица, причастного к совершению преступления, передает Telegram-канал «Столичный СК».
4 декабря на парковке, расположенной на улице Вешняковской, было обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением.
Позже столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Процесс расследования находится под контролем надзорного ведомства.