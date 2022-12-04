СК проверит версию об угрозах от бывшего мужа убитой на парковке женщины в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

Следственный комитет Москвы проверит версию, согласно которой убитой на парковке на Вишняковской улице столицы женщине поступали угрозы от бывшего мужа. Об этом сообщили в пресс-службе СК в воскресенье, 4 декабря.

— Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, проводится осмотр автомобиля. Следствием проверяется версия о поступавших потерпевшей угрозах от бывшего супруга, — говорится в сообщении.

На данный момент следователи проводят работы по установлению всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов заняты задержанием лица, причастного к совершению преступления, передает Telegram-канал «Столичный СК».

4 декабря на парковке, расположенной на улице Вешняковской, было обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением.

Позже столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Процесс расследования находится под контролем надзорного ведомства.