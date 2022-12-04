NI: Политика Европы в отношении России и КНР противоречит интересам США

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Текущая политика стран Западной Европы в отношении России и Китая противоречит интересам Соединенных Штатов, что привело к большим проблемам для Белого дома. Об этом в воскресенье, 4 декабря, заявил бывший заместитель главы ВМС США Сет Кропси в статье для National Interest.

— Соединенные Штаты столкнулись с серьезной проблемой, которую представили их собственные союзники. <...> Европейская политика в отношении России и Китая противоречит американской политическому курсу, — написал он.

По словам Кропси, после окончания холодной войны Франция и Германия стремятся стать независимыми от США. В связи с этим обе страны хотят приблизить завершение конфликта на Украине, который привел к усилению вмешательства Вашингтона в дела Европы, передает РИА Новости.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», что на данный момент есть риск торговой войны между Евросоюзом и Соединенными Штатами. По словам эксперта, если подобное противостояние произойдет, то Европу ожидает неизбежное поражение.