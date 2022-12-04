Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пушков: Заявление Макрона о гарантиях безопасности для России является простыми словами

Александр Афонин
В мире
Пушков: Заявление Макрона о гарантиях безопасности для России является простыми словами
Фото: Пресс-служба Совфеда

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, согласно которому Россия должна получить гарантии безопасности после восстановления мира на Украине, является простыми словами. Об этом в воскресенье, 4 декабря, заявил сенатор Алексей Пушков.

— Заявления Макрона следует воспринимать не как руководство к действию, а как некие абстрактные формулы, которые он вставляет в свой дискурс. Даже если формулы верные, с другими членами НАТО они не согласованы, а потому представляют собой просто слова, — сказал он.

Пушков напомнил, что Макрон неоднократно делал подобные заявления в последние годы. Несмотря на это, слова французского лидера не получили практической реализации. По словам сенатора, Париж, принимая решения, руководствуется мнением Вашингтона, отметил Пушков в своем Telegram-канале.

О предоставлении гарантий безопасности для России Макрон заявил накануне в интервью телеканалу TF1. Он напомнил высказывание российского президента Владимира Путина, который заявлял, что НАТО приближается к границам РФ и развертывает оружие близ российской территории, представляя для нее угрозу.

Алексей Пушков Эммануэль Макрон Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте