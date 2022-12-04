Пушков: Заявление Макрона о гарантиях безопасности для России является простыми словами

Фото: Пресс-служба Совфеда

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, согласно которому Россия должна получить гарантии безопасности после восстановления мира на Украине, является простыми словами. Об этом в воскресенье, 4 декабря, заявил сенатор Алексей Пушков.

— Заявления Макрона следует воспринимать не как руководство к действию, а как некие абстрактные формулы, которые он вставляет в свой дискурс. Даже если формулы верные, с другими членами НАТО они не согласованы, а потому представляют собой просто слова, — сказал он.

Пушков напомнил, что Макрон неоднократно делал подобные заявления в последние годы. Несмотря на это, слова французского лидера не получили практической реализации. По словам сенатора, Париж, принимая решения, руководствуется мнением Вашингтона, отметил Пушков в своем Telegram-канале.

О предоставлении гарантий безопасности для России Макрон заявил накануне в интервью телеканалу TF1. Он напомнил высказывание российского президента Владимира Путина, который заявлял, что НАТО приближается к границам РФ и развертывает оружие близ российской территории, представляя для нее угрозу.