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ДТП с участием автомобиля и пешеходов произошло на Люблинской улице

Александр Афонин
Происшествия
ДТП с участием автомобиля и пешеходов произошло на Люблинской улице
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

На Люблинской улице в столичном районе Марьино произошла авария с участием легкового автомобиля и пешеходов. Об этом сообщили в воскресенье, 4 декабря, в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Люблинской улице в районе дома 153 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешеходов. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

На данный момент специалисты уточняют детали инцидента и информацию о пострадавших. В результате ДТП движение транспорта на участке затруднено. Столичных автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне на Люблинской улице автобус врезался в мачту городского освещения. В результате инцидента пострадали 13 человек. По предварительным данным, они получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших пять детей.

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