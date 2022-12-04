Франция одержала победу над Польшей и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

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Игроки сборной Франции по футболу одержали победу над коллективом из Польши в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Встреча команд завершилась в воскресенье, 4 декабря, на стадионе «Эль-Тумама» со счетом 3:1.

Среди французов голами отличился Оливье Жиру на четвертой минуте матча. В свою очередь Килиан Мбаппе оформил дубль — на 74 и первой дополнительной минуте второго тайма. Сборной Польше забитый мяч принес Роберт Левандовский на девятой добавочной минуте второй тайма.

По окончании матча французы выходят в четверть финала чемпионата мира. Следующая для них игра пройдет 10 декабря. В этот день они сыграют с победителем матча между командами Англии и Сенегала.

До этого сообщалось, что сборная Аргентины обыграла национальную команду Австралии и стала вторым четвертьфиналистом состязаний после сборной Нидерландов. Там им предстоит встретиться с командой Нидерландов.

Накануне определились все участники плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре. О том, как сыграют команды, кто является фаворитом и какая команда может стать новым чемпионом, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник.