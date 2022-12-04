В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

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Пользователи столкнулись со сбоями в работе социальной сети «ВКонтакте». Об этом свидетельствуют данные детектора ошибок функционирования от Brand Analytics, опубликованные в воскресенье, 4 декабря.

Всего на сервис поступило более 150 жалоб от пользователей. В основном они касаются отсутствия работы социальной сети. В частности, сбои происходят в мобильном приложении. Кроме того, часть пользователей пожаловалась на проблемы при отправке и получении сообщений.

— Некоторые пользователи могут кратковременно испытывать трудности с отправкой сообщений. В ближайшее время сервис сообщений заработает в обычном режиме, — цитирует сообщение пресс-службы «ВКонтакте» ТАСС.

В октябре в работе мессенджера WhatsApp* наблюдались перебои. Сбой являлся глобальным. На ошибки приложения жаловались пользователи из разных стран. Позже аналогичная ситуация наблюдалась в работе мессенджера Telegram.

«Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, с чем связаны подобные неполадки. По словам эксперта в области информационной безопасности Артема Геллера, подобные инциденты не являются неожиданностью.