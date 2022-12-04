Около 200 человек стали участниками церемонии посвящения в «витязи» в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы состоялась церемония посвящения в «витязи», участниками которой стало около 200 человек. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 4 декабря.

— В основу воспитания будущего «витязя» заложен триединый принцип гармонического развития: патриотическое, основанное на изучении истории и культуры России, физическое — на базе рукопашных единоборств и воинских искусств, духовно-нравственное — на основе традиционных для России конфессий и общечеловеческой морали, — сказали организаторы мероприятия.

По окончании мероприятия «витязями» стали 11 человек — шесть москвичей и пять ребят из Воронежа. Кроме того, в процессе церемонии народный артист России Евгений Герасимов и председатель высшего совета «Ассоциации витязей» Николай Немчинов пожелали ребятам успехов.

Накануне у Музея Победы в День Неизвестного солдата почтили память всех безымянных героев. К Вечному огню и к Памятнику без вести пропавшим военным без могил возложили цветы военнослужащие, курсанты и ветераны боевых действий.