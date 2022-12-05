Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Что нужно сделать 9 декабря, чтобы год был удачным

Араз Салехов
Общество
Народный календарь. Что нужно сделать 9 декабря, чтобы год был удачным
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Православная церковь 9 декабря отмечает день Егория Холодного, Юрьев день. Название дня происходит от имени святого Георгия Победоносца.

В этот праздник крестьянам разрешалось сменить барина. Им нужно было только за неделю предупредить нынешнего хозяина об уходе, отдать долги и со спокойной душой собираться в путь. Но в 1649 году крестьянам запретили такие переходы, и с тех времен праздник оброс поговорками о тяготах подневольной жизни: «Вот те, бабушка, и Юрьев день».

В этот день не рекомендуется идти на охоту в лес. Согласно суеверию, Егорий Холодный перемещается на волках, из-за этого запрещено расставлять капканы и дурно отзываться о волчатах. Это приведет к беде.

Приметы погоды:

Если выпало много снега, то к маю все растает и травой порастет.

День холодный — зима морозной будет.

Если недалеко от людского жилища воет волк, то грядет похолодание.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 9 декабря, чтобы год был удачным

Именины отмечают: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков.

христианство Религия Народный календарь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте