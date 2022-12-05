Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Православная церковь 9 декабря отмечает день Егория Холодного, Юрьев день. Название дня происходит от имени святого Георгия Победоносца.

В этот праздник крестьянам разрешалось сменить барина. Им нужно было только за неделю предупредить нынешнего хозяина об уходе, отдать долги и со спокойной душой собираться в путь. Но в 1649 году крестьянам запретили такие переходы, и с тех времен праздник оброс поговорками о тяготах подневольной жизни: «Вот те, бабушка, и Юрьев день».

В этот день не рекомендуется идти на охоту в лес. Согласно суеверию, Егорий Холодный перемещается на волках, из-за этого запрещено расставлять капканы и дурно отзываться о волчатах. Это приведет к беде.

Приметы погоды:

Если выпало много снега, то к маю все растает и травой порастет.

День холодный — зима морозной будет.

Если недалеко от людского жилища воет волк, то грядет похолодание.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Что нужно сделать 9 декабря, чтобы год был удачным

Именины отмечают: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков.