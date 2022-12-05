Народный календарь. Что нужно сделать 9 декабря, чтобы год был удачным

Православная церковь 9 декабря отмечает день Егория Холодного, Юрьев день. Название дня происходит от имени святого Георгия Победоносца.
В этот праздник крестьянам разрешалось сменить барина. Им нужно было только за неделю предупредить нынешнего хозяина об уходе, отдать долги и со спокойной душой собираться в путь. Но в 1649 году крестьянам запретили такие переходы, и с тех времен праздник оброс поговорками о тяготах подневольной жизни: «Вот те, бабушка, и Юрьев день».
В этот день не рекомендуется идти на охоту в лес. Согласно суеверию, Егорий Холодный перемещается на волках, из-за этого запрещено расставлять капканы и дурно отзываться о волчатах. Это приведет к беде.
Приметы погоды:
Если выпало много снега, то к маю все растает и травой порастет.
День холодный — зима морозной будет.
Если недалеко от людского жилища воет волк, то грядет похолодание.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков.