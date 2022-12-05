Украинские власти начали процедуру национализации бывшего «Альфа-банка Украина»

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Украинские власти начали национализацию бывшего «Альфа-банка Украина», который был переименован в «Сенс банк», имеющий акционеров российского происхождения. Об этом сообщил в воскресенье, 4 декабря, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— «Альфа-банк» уже прошел ребрендинг, это уже «Сенс банк». Там уже идут процедуры по национализации, — рассказал он в эфире новостного марафона.

Подоляк отметил, что национализация «Альфа-банка Украина» будет менее сложной, чем национализация в 2016 году одного из самых крупных в стране «Приватбанка», который принадлежал предпринимателю Игорю Коломойскому.

— Национализация «Альфа-банка» выглядит не так, как «Приватбанка», потому что там гораздо меньше круг физических лиц, имеющих вклады, — пояснил советник главы офиса президента Украины.

Он подчеркнул, что процедура национализации «Сенс банка» проходит в соответствии с законом, нет панических настроений среди вкладчиков и юридических лиц, которые связаны с банком, сообщает ТАСС.

Земельные участки в Крыму, принадлежащие украинским олигархам и бизнесменам, попадут под национализацию в Крыму, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов 9 ноября.