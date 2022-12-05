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Заявление Украины о том, что ее граждане внесли в экономику Польши столько, сколько Варшава выплатила в качестве военной помощи, назвали пропагандой. Такое мнение высказала журналистка Марек Троян.

Украинское информационное агентство Униан опубликовало инфографику «Украинцы возвращают долг Польше», согласно которой 2,14 миллиарда евро, которые украинцы потратили в Польше за последний год, «полностью окупают непосредственную помощь Украине от властей Польши».

— Опубликованная инфографика содержит ложные данные и носит отчетливый пропагандистский характер, — заявила обозреватель издания Kresy.

Она уточнила, что сумма, которую потратила Польша на помощь Украине составила свыше трех миллиардов евро. А, по данным агентства ECD, содержание украинских беженцев обошлось польским властям в 8,36 миллиарда евро.

Варшава направляет своих военнослужащих на Украину, чтобы подготовить и обучить их для дальнейшей оккупации западной части страны. Об этом 4 декабря заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он добавил, что у нынешней армии Польши нет боевого опыта в проведении военных действий.