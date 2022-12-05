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Дом украинской блогерши подожгли в Риге за слова о киевских властях

Юлия Курганова
В мире
Дом украинской блогерши подожгли в Риге за слова о киевских властях
Фото: Pexels

В Риге неизвестные подожгли дом блогерши из Украины Софьи Стужук, которая заявила о несогласии с политикой Киева. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.

Злоумышленники бросили в дом блогерши коктейль Молотова. Возгорание быстро получилось устранить, никто из жильцов не пострадал. По данным агентства, в доме находились пятеро детей.

Отмечается, что проукраински настроенные жители Риги начали травлю пострадавшей, они разместили ее адрес в соцсетях и предложили лишить ее гражданства.

Весной Стужук переехала в Латвию из-за «несогласия с политикой Украины» и сообщила, что возвращаться на родину не планирует.

Беженка с Украины ввязалась в драку с сотрудниками центра для временного проживания в немецком Мюнхене из-за попытки нарушить правила пожарной безопасности в помещении. Украинка по имени Ивана протянула в бокс, где она проживала, сетевой удлинитель. Она планировала провести онлайн-семинар из своей комнаты и опасалась, что ее компьютер разрядится.

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