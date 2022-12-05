В Николаеве сообщили об изнасиловании двух девушек польскими наемниками

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Правоохранительные органы в Николаеве отказались возбуждать уголовные дела об изнасиловании наемниками из Польши двух местных девушек, так как есть указание из Киева не обращать внимание на действия союзников, которые воюют на украинской стороне. Об этом сообщил активист николаевского подполья.

— Польские наемники по городу ездят на автомобилях с польскими номерами, беспредельничают, насилуют девчонок. Мы знаем о двух случаях изнасилования. Девушки потом вместе с родителями пошли в полицию, а там просто развели руками, сказали, что они наши союзники, ничего поделать не можем. Тем более из Киева дан указ закрывать на все глаза, что вытворяют эти польские твари, — рассказал он.

Также источник добавил, что недавнее заявление главы администрации Николаевской области Виталия Кима о возвращении в город его семьи является ложью.

— Сын с супругой Кима приехали на пару часов, сделали фото, видео и уехали, — цитирует активиста РИА Новости.

На Украину приезжают наемники из самых разных государств. Об этом рассказал «Вечерней Москве» эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.