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Польский журналист предупредил о последствиях поддержки Украины

Полина Долганова
В мире
Польский журналист предупредил о последствиях поддержки Украины
Фото: shutterstock

Финансовая помощь Украине истощает экономики западных государств и отбирает у граждан Запада возможность жить в приемлемых условиях. Такое мнение в статье для издания Myśl Polska выразил обозреватель Витольд Модзелевский.

По его словам, западная сторона зря рассчитывает на «дворцовый переворот» в Москве.

— После семи месяцев войны экономика украинского государства находится в руинах, и этого факта не скрыть: не в состоянии этого сделать ни цензура, ни дежурные хейтеры, — отметил журналист.

Он также выразил уверенность в том, что украинская оборона спонсируется странами Запада, и подобного в истории никогда не случалось.

По словам обозревателя, поддержку Украины можно сравнить с тем, как Соединенные Штаты помогали Великобритании во время второй мировой войны, что в итоге привело к ликвидации позиции Лондона и к распаду британской империи.

Модзелевский отметил, что Россия не испугалась угроз со стороны Североатлантического альянса (НАТО) и не остановила спецоперацию.

— Никто не хочет попытаться ответить на вопрос, что станет, когда ресурсы защитников и склады поддерживающих стран будут исчерпаны, — заключил журналист.

Недавно эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал «Вечерней Москве», наемники из каких стран приезжают на Украину.

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