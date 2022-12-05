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Онлайн-экскурсия по району Сокол появилась на портале «Узнай Москву»

Араз Салехов
Город
Онлайн-экскурсия по району Сокол появилась на портале «Узнай Москву»
Фото: Unsplash

На портале «Узнай Москву» появился новый прогулочный маршрут по району Сокол и Песчаным улицам. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Во время экскурсии можно не только увидеть главные достопримечательности района и узнать о памятных событиях, но и услышать интересные рассказы об известных жителях Сокола. Помогут в этом аудиогиды. Это краткие записи продолжительностью до 10 минут, — говорится в сообщении.

Как уточняется, каждая из них посвящена какой-то одной точке маршрута. Найти аудиогиды пользователю можно на самом портале «Узнай Москву» или в одноименном мобильном приложении. В маршрут включили семь достопримечательностей, которые расположены на территории бывшего села Всехсвятского, существовавшего здесь еще век назад.

Более подробную информацию о маршруте можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский заявил, что свыше 40 прогулочных маршрутов для лыжников проложат в пределах природных территорий города, подведомственных Мосприроде. Их протяженность составит от 700 метров до 20 километров.

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