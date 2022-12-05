Следователи возбудили дело по факту взрыва бытового газа в доме в Ярославле

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Ярославле. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Уточняется, что правоохранители возбудили дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», передает ТАСС.

Утром в понедельник в Ярославле произошел взрыв в жилом доме, что привело к обрушению кровли дома.

В шесть утра по ярославскому времени поступила информация о взрыве в доме. Пожарные выехали по адресу вызова улица Кузнецова, дом 5.

Там было выявлено обрушение чердачных перекрытий и кровли. Уточняется, что в результате происшествия пострадал один человек. Службы МЧС проводят эвакуацию жителей дома. Всего было эвакуировано 28 человек.

Позже в местной администрации сообщили, что официальная причина аварии заключается во взрыве бытового газа.