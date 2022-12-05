В России предложили ограничить торговлю электронными сигаретами через интернет

Фото: Pexels

В России предложили запретить торговать электронными сигаретами через интернет. Соответствующую инициативу выдвинул глава проекта «Трезвая Россия», депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

В своем обращении к главе Минпромторга Денису Мантурову он отметил, что, согласно информации СМИ, только в 2022 году в стране произошло несколько случаев, в результате которых курение электронных сигарет привело к смерти граждан младше 18 лет.

По словам депутата, эксперты не раз акцентировали внимание на том, что электронные сигареты не менее опасны, нежели обычные табачные изделия.

По словам медиков, отметил Хамзаев, курение электронных сигарет вызывает повреждение легких и провоцирует симптомы астмы.

При этом если торговля традиционными табачными изделиями в стране запрещена, то продажа электронных сигарет через социальные сети и онлайн-ресурсы возможна даже с доставкой.

— В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении запрета на реализацию электронных сигарет и их отдельных компонентов в Российской Федерации через площадки онлайн-торговли, — цитирует письмо RT.

В России регулярно происходят несчастные случаи, связанные с электронными сигаретами. Они взрываются и наносят травмы или приводят к внезапной смерти. «Вечерняя Москва» разбиралась, что нужно изменить на законодательном уровне и как регулировать продажу электронных сигарет, чтобы избежать несчастных случаев.