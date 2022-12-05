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Приметы и советы

«Я не принимала глисты»: Лолита раскрыла секрет своего похудения

Анастасия Колоскова
Общество
«Я не принимала глисты»: Лолита раскрыла секрет своего похудения
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Заметно постройневшая певица Лолита Милявская рассказала, как ей удалось избавиться от лишних килограммов и сохранить отличную форму.

Она отметила, что не использовала для похудения никаких экзотических способов, а доверилась в этом вопросе профессиональным врачам.

— Это эндокринолог, это нормальное лечение. Нет волшебных таблеток, я не принимала глисты. Есть история, описанная про якобы приемы знаменитой Марии Каллас глистов для того, чтобы похудеть. Фигня! Хочешь похудеть? Лечись, — сообщила артистка на премии «Дорожного радио» в Петербурге.

Она уточнила, что прошла курс лечения, который включал ограничения и прием таблеток. После этого ей уже два года удается сохранять вес.

Лолита призналась, что может себе позволить себе мучное и алкоголь. При этом вес не возвращается, так как после этого певица снова отказывается от вредных продуктов, передает Пятый канал.

Недавно свой секрет похудения раскрыла Анна Семенович. По словам певицы, она привнесла в свою жизнь физическую активность после того, как переболела коронавирусом в третий раз. Знаменитость также добавила, что беговая дорожка находится у нее дома. В день на спорт Семенович тратит почти полтора часа. Сама звезда напомнила, что имеет профильное спортивное образование.

Лолита Милявская Знаменитости Похудение
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