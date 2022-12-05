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Ефимов: Спортивный кластер при поддержке города появится в Ново-Переделкине

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Спортивный кластер при поддержке города появится в Ново-Переделкине
Фото: Пресс-служба
Россия, Москва, Западный административный округ, район Ново-Переделкино Карта всех событий

Москва без торгов предоставит инвестору в аренду участок для развития спортивного кластера в Ново-Переделкине в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Инвестор без торгов получит в аренду земельный участок для расширения спорткомплекса «Арктика» и создания спортивного кластера на западе столицы. Площадь нового сооружения составит около 3,4 тысячи квадратных метров, — рассказал он.

По слова заместителя московского мэра, на участке появятся разные объекты, в том числе два футбольных поля, беговые дорожки и зоны для воркаута. Министр правительства Москвы, руководитель городского департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что договор аренды будет заключен с инвестором на пять лет.

По словам генерального директора «Арктики» Александра Фисенко, среди спортивных школ по хоккею и фигурному катанию, а также профессиональных хоккейных клубов существует большой спрос на комплексные объекты, предоставляющие все необходимые услуги.

До этого стало известно, что новый спортивный комплекс появится в Алексеевском районе Москвы, его проект будет готов в первом квартале следующего года. Площадь двухэтажного здания составит 6,3 тысячи квадратных метров. В нем оборудуют 25-метровый бассейн на 10 дорожек, а также бассейн для детей длиной шесть метров.

Строительство Западный административный округ (ЗАО) Район Ново-Переделкино Максим Гаман Владимир Ефимов
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