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Приметы и советы

Агутин отказался позировать в кадре с певцом SHAMAN на премии «Песня года»

Араз Салехов
Общество
Агутин отказался позировать в кадре с певцом SHAMAN на премии «Песня года»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский певец Леонид Агутин на съемках премии «Песня года» не захотел позировать в кадре вместе с исполнителем SHAMAN (Ярославу Доронову — настоящее имя).

Как выяснилось позже, музыкант не хотел мешать коллеге, а также светиться в кадре. Когда новая звезда российского шоу-бизнеса SHAMAN покинула фотозону, в тот же момент Агутин снова вышел к фотографам и охотно попозировал, сообщает Starhit.

До этого известный продюсер Дмитрий Ашуров назвал самых востребованных российских исполнителей. В его списке оказались Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дима Билан, группа «Руки Вверх!» и Полина Гагарина.

Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл секрет успеха певца SHAMAN. По его мнению, далеко не каждый исполнитель может популяризировать патриотическую музыку.

Депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой присвоить певцу Ярославу Доронову звание заслуженного артиста России. Миронов подчеркнул в своем письме президенту России Владимиру Путину, что это почетное звание необходимо вручить музыканту за его уникальный талант и патриотизм.

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