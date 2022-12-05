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В доме в Нижневартовске после взрыва существует угроза новых обрушений

Полина Долганова
Происшествия
В доме в Нижневартовске после взрыва существует угроза новых обрушений
Фото: Telegram / Дмитрий Кощенко

В доме в Нижневартовске, где произошел взрыв, существует угроза новых разрушений. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в экстренных службах города.

По словам источников, самым опасным участком являются несущие стены между третьим и четвертым подъездами здания.

В администрации города уточнили, что жители Нижневартовска приносят цветы к мемориалу «Добрый ангел мира», чтобы почтить память тех, кто погиб в результате трагедии, передает ТАСС.

Инцидент, повлекший введение режима ЧС, случился 4 декабря в пятиэтажном жилом доме. Там произошел взрыв бытового газа, в результате которого несколько этажей здания обрушились и погибли люди. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Пострадавшим при обрушении дома в Нижневартовске выделят материальную помощь. Семьи получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей, родственникам погибших будет выплачена компенсация — один миллион рублей.

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