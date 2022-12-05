Родственники погибших при обрушении дома в Нижневартовске получат по миллиону рублей

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Пострадавшим при обрушении дома в Нижневартовске выделят материальную помощь. Об этом сообщили в понедельник, 5 декабря, в правительства региона.

— Семьи получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Также родственникам погибших будет выплачена компенсация — один миллион рублей, — сказано в сообщении, передает ТАСС.

4 декабря глава МЧС РФ Александр Куренков вылетел в Нижневартовск, где обрушилась часть дома.

Власти Нижневартовска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома.

Инцидент, повлекший введение режима ЧС, случился 4 декабря в пятиэтажном жилом доме. Там произошел взрыв бытового газа, в результате которого несколько этажей здания обрушились и погибли люди. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».