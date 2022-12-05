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Глава МЧС РФ Куренков вылетел в Нижневартовск, где произошел взрыв газа в доме

Юлия Курганова
Происшествия
Глава МЧС РФ Куренков вылетел в Нижневартовск, где произошел взрыв газа в доме
Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава МЧС РФ Александр Куренков вылетел в Нижневартовск, где обрушилась часть дома. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Глава МЧС России с оперативной группой спасателей вылетел к месту ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижневартовск, — сказано в сообщении в Telegram-канале.

4 декабря власти Нижневартовска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома.

Инцидент, повлекший введение режима ЧС, случился 4 декабря в пятиэтажном жилом доме. Там произошел взрыв бытового газа, в результате которого несколько этажей здания обрушились и погибли люди. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

МЧС обрушения Нижневартовск
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