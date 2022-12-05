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Иммунолог Болибок рассказал, когда начнется пик заболеваемости свиным гриппом в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Иммунолог Болибок рассказал, когда начнется пик заболеваемости свиным гриппом в Петербурге
Фото: shutterstock

Первые случаи заражения свиным гриппом выявили в Северной столице. Как быстро будет распространяться заболевание, и когда произойдет пик заражений, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

— В ближайшее время ожидается рост до пика, а вот сколько он будет держаться, трудно сказать, — подчеркнул Владимир Болибок в комментарии «Невским новостям».

По словам специалиста, в городе на Неве циркулируют сразу несколько заболеваний. Помимо свиного гриппа фиксируют распространение ковида, сезонный грипп и аденовирус.

Он добавил, что за последние два года пандемии заболеваемость гриппом снизилась, и иммунная система «забыла» об этом заболевании. Кроме того, за это время на свет успели появиться дети, которые не сталкивались с этой болезнью.

В случае со свиным гриппом к группам риска относятся люди старшего поколения с наличием сердечно-сосудистых или бронхо-легочных заболеваний. Такой вид гриппа также представляет опасность для беременных.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в регионах стоит ускорить темпы вакцинации населения от гриппа, так как число заражений растет, передает издание argumenti.ru.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, чем опасен свиной грипп, как предотвратить заражение и может ли начаться пандемия свиного гриппа.

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