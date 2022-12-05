Педиатр рассказала, с какого возраста можно давать детям мед

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Самый подходящий возраст для первого знакомства с медом — три года, но только если ребенок не аллергик. Об этом рассказала врач — педиатр-гастроэнтеролог Евгения Сухачевская.

Мед считается очень полезным продуктом, потому что он содержит много нужных организму элементов. Особенно важны они для детского организма. Мед нужен для укрепления иммунной системы, он снижает возбудимость. Также этот продукт способствует усвоению кальция.

Давать его маленьким детям нужно с осторожностью. Если ранее отмечались аллергические реакции на другие продукты, то стоит повременить с введением меда.

Педиатр подчеркнула, что не рекомендуется давать богатые фруктозой продукты детям в возрасте до трех лет, потому что может появиться предрасположенность к диабету, передает РИАМО.

Ранее врач-диетолог Светлана Фус отметила, что при нагревании мед теряет свои полезные свойства, в том числе антимикробные. Поэтому не стоит класть продукт в чрезмерно горячие напитки, сообщает «Царьград».

До этого доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер рассказала о том, как родителям защитить своего ребенка от болезней в детском саду.