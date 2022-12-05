Рэпера PINQ покалечили при выходе из ночного клуба

Фото: vk.com/vladpinq

Россия, Москва, улица Грузинский Вал Карта всех событий

Рэпера Влада Козицына, также известного под псевдонимом PINQ, избили на выходе из ночного клуба в Москве. Об этом стало известно в понедельник, 5 декабря.

По предварительной информации, 25-летний музыкант проводил досуг в одном из ночных клубов на Грузинском Валу в ночь с пятницы на субботу.

Когда рэпер вышел на улицу, он столкнулся с компанией агрессивно настроенных ребят. Завязалась потасовка, в результате которой PINQ сломали нос. Музыканта госпитализировали.

Через некоторое время в своих социальных сетях Козицын сообщил, что врачи смогли вернуть нос на место и он был выписан из медицинского учреждения, сообщил Telegram-канал Shot.

Ранее об избиении рассказал актер Павел Прилучный. С его участием потасовка произошла на съемках фильма в Калининграде.