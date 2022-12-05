Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эндокринолог Павлова рассказала о вреде популярных гарниров

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Эндокринолог Павлова рассказала о вреде популярных гарниров
Фото: Pexels

О необязательности употребления в пищу таких популярных гарниров, как макароны, рис или картофель, рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. По словам эксперта, эти продукты стоит заменить дополнительным количеством белковой пищи, например, мясом или рыбой.

Врач пояснила, что такие гарниры являются крахмалистыми, в них содержится много простых углеводов, способствующих быстрому набору веса. В связи с этим стоит ограничивать количество подобной пищи.

Тем, кто не хочет отказываться от гарнира, Павлова посоветовала выбирать овощи: фасоль, зеленые салаты и микрозелень, тыкву, кабачки, шпинат, огурцы, помидоры, морковь, свеклу. Овощи лучше употреблять в отварном виде.

Также необходимо пить больше простой воды, передает МИР 24.

Ранее врач-диетолог Марина Сорокина посоветовала включить в рацион льняное масло. Оно является важным источником ненасыщенных жирных кислот, в том числе олеиновой и линолевой. По ее словам, многие врачи рекомендуют добавлять его в блюда на протяжении всей жизни, передает Nation news.

Мускатный орех считается наиболее опасным, так как может спровоцировать нарушения в работе нервной системы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

Врачи углеводы вред
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте