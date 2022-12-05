Семь человек остаются пропавшими без вести после взрыва газа в Нижневартовске

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После инцидента со взрывом газа в жилом доме в Нижневартовске разыскиваются семь человек. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в эфире телеканала «Россия 24».

— Семь человек, по заявлению родственников, находятся в розыске, — отметила глава региона.

Она уточнила, что пропавшие люди могут находиться под завалами, так как работа по их разбору еще не завершена.

До этого в местных экстренных службах сообщили, что в доме, где произошел взрыв, существует угроза новых разрушений. Самым опасным участком являются несущие стены между третьим и четвертым подъездами здания.

Инцидент, повлекший введение режима ЧС, случился 4 декабря в пятиэтажном жилом доме. Там произошел взрыв бытового газа, в результате которого несколько этажей здания обрушились и погибли люди. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Пострадавшим при обрушении дома в Нижневартовске выделят материальную помощь. Семьи получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей, родственникам погибших будет выплачена компенсация — один миллион рублей.