Собянин поздравил ветеранов с годовщиной начала контрнаступления в Битве за Москву

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех горожан с 81-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой. Поздравительная телеграмма опубликована пресс-службой мэра и правительства города.

— В ходе священной войны с гитлеровской Германией было немало крупных сражений, приблизивших Великую Победу. И первое в этом ряду — судьбоносная Битва за Москву. Разгром фашистов у стен столицы имел огромное военное, политическое, моральное значение, — отметил он.

Глава города добавил, что память о подвиге защитников Москвы живет и будет жить вечно. Благодарность жителей страны ветеранам безмерна, цитирует Собянина официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно об открытии выставки к 81-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой на Гоголевском бульваре. Горожане и гости столицы смогут увидеть архивные кадры, которые посвящены защите города, работе оборонных предприятий, быту москвичей и награждению героев войны.

В стенах Музея Победы прошла масштабная экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!», посетителями которой стали почти 80 тысяч человек за год. Ее открытие было приурочено к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой.