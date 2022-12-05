Ефимов: Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» выросла в полтора раза с начала года

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За первые девять месяцев 2022 года выручка компаний — резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» выросла почти на 60 процентов. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— За девять месяцев 2022 года объем выручки компаний — резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» превысил 31 миллиард рублей. Это на 58 процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда выручка составила 19,6 миллиарда рублей, — сказал он.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что лидером по росту выручки стали представители отрасли микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации. Это связано с ростом спроса на продукцию столичных компаний, благодаря чему они заработали более 12 миллиардов рублей.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев отметил, что всего с начала резидентства в особой экономической зоне в этом году компании заработали более 163 миллиардов рублей. Это свидетельствует о сохранении темпов роста прибыли.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что компания «Зеленоградский нанотехнологический центр» («ЗНТЦ»), являющаяся резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва», готовится к запуску серийного производства фотонных интегральных микросхем и модулей для телекоммуникационного оборудования. По его словам, разработка существенно увеличивает скорость передачи информации.