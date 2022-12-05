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SHAMAN впервые рассказал о своей восьмилетней дочери

Анастасия Колоскова
Общество
SHAMAN впервые рассказал о своей восьмилетней дочери
Фото: Youtube / MUZLOFT

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, впервые заговорил о личной жизни и рассказал о дочери, родившейся в первом браке исполнителя.

— У нас дочка есть Варвара, ей 8 лет. Она ходит во второй класс. Целый человек со своими мыслями, рассуждениями, — признался артист.

Он добавил, что нечасто видится с ребенком, но старается, чтобы каждая их встреча была праздником. По словам исполнителя, девочка проживает в Новомосковске с его бывшей женой, профессия которой также связана с музыкой.

В настоящее время певец состоит во втором браке. Вот уже пять лет она женат на Еленой Мартыновой, пишет КП.

В октябре в эксклюзивной беседе с «Вечерней Москвой» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил внезапную популярность певца SHAMAN. По его словам, автор популярного ныне хита «Я русский» шел к успеху через очень тернистый путь.

Позже еще один продюсер, Евгений Бабичев, предсказал возможный закат карьеры певца SHAMAN из-за однотипных песен. При этом он отметил последнюю композицию SHAMAN «Вызов», наполненную патриотизмом, борьбой за свободу и справедливость.

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