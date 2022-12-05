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В Петербурге выросло число отцов-одиночек

Ирина Игнатенко
Общество
В Петербурге выросло число отцов-одиночек
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Согласно последним данным электронного социального регистра, в Петербурге проживают 4104 отца, в одиночку воспитывающих своих детей. При этом их количество за год увеличилось — в 2021 году специалисты регистрировали 4079 отцов-одиночек.

Как отмечают эксперты, количество отцов-одиночек в будущем будет расти. Основная причина — растущая эмансипированность современных женщин.

— Думаю, что тенденция будет продолжаться, потому что женщина становится более финансово независимой, она находит себе другие интересы, — пояснила руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке, клинический психолог Полина Токарева.

Психолог добавила, что роль отцов в воспитании детей усиливается, и меняется отношение общества к отцам-одиночкам как к чему-то из ряда вон выходящему, передает издание «Невские новости».

В Москве проживает более 1,5 миллиона семей, в которых воспитывают около 2,2 миллиона детей, за несколько лет возможности города в вопросах поддержки женщин с детьми значительно расширились, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 25 ноября.

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