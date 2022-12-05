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Андрей Бочкарев: В Новой Москве построят крупный комплекс обработки онлайн-заказов

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: В Новой Москве построят крупный комплекс обработки онлайн-заказов
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В поселении Десеновском Новой Москвы начнется строительство крупномасштабного комплекса обработки онлайн-заказов — фулфилмент-центра. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Новая Москва стала площадкой активного производственного и логистического развития. Здесь регулярно стали появляться точки новой деловой активности и экономического роста. Недавно было согласовано размещение еще одного проекта — крупномасштабного фулфилмент-центра в поселении Десеновском, — отметил он.

Заммэра добавил, что площадь центра должна составить 355 тысяч квадратных метров. Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в свою очередь отметил, что инвесторы рассматривают новые округа как наиболее удобную и экономически выгодную площадку для реализации масштабных проектов.

— В ТиНАО достаточно свободных земельных участков большой площади и без обременения, что позволяет планировать крупное строительство. К тому же, здесь идет активное жилищное строительство, благодаря чему появляется масса людей, которые ищут работу около дома, — пояснил он.

Накануне стало известно о появлении двухэтажной зоогостиницы с тренировочным центром для временного содержания собак и кошек. Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что в новой гостинице клиенты смогут подготовить своего питомца к выставке, а также арендовать помещения для проведения мастер-классов, лекций, соревнований и конкурсов.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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