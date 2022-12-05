Саратовский губернатор прокомментировал информацию о громком хлопке в Энгельсе

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В жилых домах Энгельса Саратовской области не случалось никаких чрезвычайных происшествий, информация о якобы прозвучавшем в городе хлопке проверяется. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в понедельник, 5 декабря.

— Уважаемые жители, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло, — отметил губернатор.

По его словам, у жителей нет повода для беспокойства. Бусаргин уточнил, что ни один из объектов гражданской инфраструктуры не пострадал.

Были ли происшествия на военных объектах населенного пункта, проверяется сотрудниками силовых структур, уточнил Бусаргин в Telegram-канале.

До этого в социальных сетях разместили видео с камер наблюдения, которое запечатлело вспышку и хлопок в Энгельсе.

Утром 5 декабря в Ярославле прогремел взрыв в жилом доме, из-за чего обрушилась кровля. В результате инцидента пострадал один человек, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Позже в местной администрации сообщили, что официальная причина аварии заключается во взрыве бытового газа.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».